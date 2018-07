Djokovic e Federer iniciam ATP Finals com liderança em jogo

Torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano, o ATP Finals tem início hoje com dois protagonistas do circuito brigando pela liderança do ranking. Atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic entra como favorito em Londres para manter a ponta ao final da terceira temporada seguida. Na briga também aparece o suíço Roger Federer, que voltou a jogar em alto nível em 2014 e corre por fora para alçar o topo da ATP.

Com 10.010 pontos no ranking, Djokovic nem precisa ser campeão em Londres para terminar nova temporada na frente. Se somar três triunfos, não poderá ser superado por Federer, que conta com 8.700 pontos. O suíço precisa vencer o ATP Finals de forma invicta e ainda somar duas vitórias na final da Copa Davis em que a Suíça encara a França no fim do mês. Se cumprir a meta, o veterano ultrapassaria Djokovic, isso se o sérvio cair na fase de grupos em Londres.

Líder do Grupo B, Federer estreia hoje às 18h (horário de Brasília) contra o canadense Milos Raonic (8.° do ranking), debutante no torneio. Completam a chave o japonês Kei Nishikori (5.° da ATP) e o britânico Andy Murray (6.° do mundo), que fazem a primeira partida de hoje a partir do meio-dia.

A chave do suíço se apresenta como a mais equilibrada. O ex-número 1 empata o retrospecto direto com Murray (11 vitórias para cada lado) e com o também estreante Nishikori (duas vitórias para cada), jogadores que fazem um belo final de ano. Além disso, perdeu para Raonic em Paris há poucos dias.

Já Djokovic vem embalado com o tricampeonato em Paris e é o nome mais cotado para ficar em primeiro no Grupo A, composto ainda pelo suíço Stan Wawrinka (4.° do ranking), o croata Marin Cilic (9.° do mundo) e o tcheco Tomas Berdych (7.° da ATP). Djokovic dá o pontapé inicial no evento contra Cilic na tarde de amanhã. Wawrinka e Berdych abrem o dia pela rodada diurna. O sérvio leva ampla vantagem sobre os três recorrentes na chave.

Grupo A

Novak Djokovic (SRB)

Marin Cilic (CRO)

Stan Wawrinka (SUI)

Tomas Berdych (CZE)

Grupo B

Roger Federer (SUI)

Andy Murray (GBR)

Kei Nishikori (JPN)

Milos Raonic (CAN)

Os dois melhores de cada grupo se classificam para as semifinais, em que o primeiro do Chave A cruza com o segundo colocado do outro grupo, e vice-versa. Federer e Djokovic já se enfrentaram no circuito profissional em 36 ocasiões, com 19 vitórias para o suíço. Em 2014, Federer venceu três dos cinco jogos contra o oponente.

A ausência mais sentida em Londres é a do espanhol Rafael Nadal, número 3 do mundo, que encerrou precocemente a temporada por causa de uma apendicite. O Touro Miúra já passou por cirurgia no começo dessa semana, porém só retorna às competições em 2015.

Maiores vencedores do ATP Finals

Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011)

Ivan Lendl (1981, 1982, 1985, 1986 e 1987)

Pete Sampras (1994, 1996, 1997 e 1999)

Ilie Nastase (1971, 1972, 1973 e 1975)

Novak Djokovic (2008, 2012 e 2013)

Boris Becker (1988, 1992 e 1995)

Bjorn Borg (1979 e 1980)

John McEnroe (1983 e 1984)