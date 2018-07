Djokovic e Federer vão às oitavas de final em Wimbledon

Djokovic se recuperou após um início complicado e derrotou por 4-6, 6-2, 6-2 e 6-2 o tcheco Radek Stepanek.

Um dia depois da surpreendente eliminação de Rafael Nadal diante de Lukas Rosol, Djokovic, primeiro cabeça-de-chave da competição, sofreu uma quebra de serviço no décimo game e perdeu o primeiro set para Stepanek.

No entanto, o sérvio virou a partida, que durou duas horas e 50 minutos.

"Ele mostrou um jogo muito agressivo, então foi um confronto difícil, mas eu joguei bem no segundo, terceiro e quarto sets", declarou Djokovic.

Seu próximo adversário será seu compatriota Viktor Troicki, que derrotou por 7-5, 7-5 e 6-3 o argentino Juan Mónaco.

Federer, que busca igualar o recorde de sete títulos na grama de Londres, esteve em perigo por mais de três horas antes de vencer o francês Julien Benneteau por 4-6, 6-7, 6-2, 7-6 e 6-1 em um emocionante jogo da terceira rodada.

Benneteau superou Federer nos dois primeiros sets com golpes ferozes de direita e também em sua esquerda.

O francês esteve a dois pontos do triunfo no quarto set, mas Federer mostrou a força mental que o levou a ganhar 16 torneios de Grand Slam, forçando a quinta parcial.

Na decisão, o francês pareceu ficar sem forças depois do que fez no começo do confronto, e Federer fechou o marcador com um contundente 6-1. O suíço enfrentará o belga Xavier Malisse.

Também avançaram o uzbeque Denis Istomin, o alemão Florian Mayer, o russo Mikhail Youzhny e o francês Richard Gasquet.

(Reportagem de Martyn Herman)