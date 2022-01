Djokovic é incluído em sorteio do Aberto da Austrália mesmo sob incerteza da decisão do visto

O tenista Novak Djokovic foi incluído no sorteio oficial do Aberto da Austrália nesta quinta-feira, 13, embora permaneça a incerteza sobre se o governo australiano cancelará o visto do cabeça de chave pela segunda vez.

O ministro da Imigração, Alex Hawke, está ponderando exercer seu poder discricionário para revogar o visto de Djokovic por causa da preocupação com a isenção médica da estrela dos requisitos de vacinação covid-19 da Austrália.

O atual campeão de 34 anos, que estava treinando na Rod Laver Arena na quinta-feira, empatou com o sérvio Miomir Kecmanovic para a partida de abertura, que deve ser disputada na próxima segunda ou terça-feira.

A organizadora Tennis Australia adiou o sorteio oficial por mais de uma hora, sem dizer o motivo.

A polêmica assumiu uma importância que vai além do tênis: intensificou um debate global sobre os direitos dos não vacinados e se tornou uma questão política complicada para o primeiro-ministro Scott Morrison em sua campanha pela reeleição.

A Austrália deve realizar uma eleição em maio e, embora o governo de Morrison tenha conquistado apoio em casa por sua postura dura em relação à segurança das fronteiras antes e durante a pandemia, não escapou das críticas sobre o manuseio incorreto do visto de Djokovic.

Morrison se recusou a comentar sobre o visto de Djokovic nesta quinta-feira.

Djokovic, um cético em relação a vacinas, alimentou a raiva generalizada na Austrália na semana passada, quando anunciou que estava indo para Melbourne para o Aberto da Austrália com uma isenção médica dos requisitos para os visitantes serem vacinados contra o covid-19.

Em sua chegada, oficiais da Força de Fronteira Australiana decidiram que sua isenção era inválida e ele foi mantido ao lado de requerentes de asilo em um hotel de detenção de imigração por vários dias.

Um tribunal na segunda-feira permitiu que ele ficasse alegando que as autoridades foram "irracionais" na maneira como lidaram com sua entrevista em um processo de sete horas no meio da noite.

O governo agora deve decidir se deixa Djokovic permanecer e concorrer a um recorde de 21º grande título. / Com informações da Reuters.