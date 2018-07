Djokovic e Murray vencem e estão na semi em Xangai

Dois dos principais favoritos do Masters 1000 de Xangai garantiram com tranquilidade, nesta sexta-feira, uma vaga na semifinal do torneio chinês. O sérvio Novak Djokovic passou pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez nas quartas, enquanto o britânico Andy Murray superou o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Vice-líder do ranking mundial, Djokovic não deu chances a Garcia-Lopez, 35.º, abriu vantagem logo no início de cada set e venceu por 6/2 e 6/3. O sérvio, que perdeu apenas 13 games na competição, aguarda na semifinal o vencedor da partida entre o suíço Roger Federer e o sueco Robin Soderling.

Mesmo diante de um adversário um pouco mais complicado, Murray também não teve grandes problemas: ganhou de Tsonga, 13.º do mundo, por duplo 6/2 e segue sem perder sets na competição. O quarto melhor tenista do ranking enfrenta o argentino Juan Monaco ou o austríaco Jurgen Melzer, que eliminou Rafael Nadal.