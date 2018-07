Djokovic e Murray vencem na abertura da rodada da Copa Davis

Atuais líderes do ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray abriram com vitória os confrontos das suas equipes, nesta sexta-feira, na primeira rodada da Copa Davis. Número dois do mundo, Murray foi quem teve menos dificuldade. Precisou de apenas 1h30min para vencer o japonês Taro Daniel por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1.

Com a vitória, Murray colocou os atuais campeões em vantagem no duelo com o Japão, com placar de 1 a 0 na série melhor-de-cinco jogos. Foi sua primeira partida desde o vice-campeonato no Aberto da Austrália e desde que virou pai. Ainda nesta sexta, Kei Nishikori tentará buscar o empate diante de Daniel Evans.

Jogando na quadra dura e indoor em Birmingham, Murray contou com o apoio da torcida e com os erros do rival para abrir 5/0 no set inicial. Quando o japonês reagiu, no segundo set, o britânico fez valer o poder do seu saque - foram ao todo 15 aces. Assim, não teve o serviço ameaçado em nenhum momento da partida. E ainda faturou seis quebras em nove oportunidades.

Em Belgrado, também em quadra duro e indoor, Novak Djokovic voltou a competir ao se recuperar de uma infecção nos dois olhos. Após abandonar o Torneio de Dubai nas quartas de final, o número 1 do mundo mostrou boa forma nesta sexta na vitória sobre Aleksandr Nedovyesov por 6/1, 6/2 e 6/3. O triunfo deixou a Sérvia na frente contra o Casaquistão.

Sem o mesmo ritmo dos torneios anteriores, Djokovic teve mais dificuldade que o esperado, contra o número 200 do ranking. O sérvio oscilou no serviço e cometeu 31 erros não forçados. No terceiro set, hesitou e quase teve o saque quebrado. "Eu perdi o momento no set final, mas joguei o suficiente para vencer", admitiu o número 1 do mundo.

Ainda nesta sexta, o sérvio Viktor Troicki vai enfrentar o casaque Mikhail Kukushkin. Se vencer de novo, a Sérvia abrirá 2 a 0 na série, ficando perto da vitória no confronto. Caso confirme o favoritismo, o time de Djokovic poderá enfrentar a equipe britânica de Murray na próxima fase da Davis.