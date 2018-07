Djokovic e Nadal disputarão partida de exibição na Tailândia

Atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic irá enfrentar o espanhol Rafael Nadal em uma partida de exibição no mês que vem na Tailândia. O anúncio do confronto foi feito nesta quarta-feira pelo presidente da Associação de Tênis da Tailândia, Suwat Liptapanlop.

O dirigente confirmou a realização da partida, que ocorrerá no dia 2 de outubro no Estádio Indoor de Hua Mark, em Bangcoc. Os dois tenistas já passaram pelo país. Em 2008, Djokovic caiu na decisão do Torneio da Tailândia para Jo-Wilfried Tsonga, enquanto Nadal esteve por lá mais recentemente, em 2010, quando perdeu na semifinal da mesma competição.

De acordo com Liptapanlop, a decisão de chamar os tenistas aconteceu depois do atentado no centro de Bangcoc do último dia 17, quando uma bomba explodiu e deixou dezenas de mortos. O dirigente explicou que contar com os dois atletas no país será importante para o turismo, já que dará "um impulso na confiança da segurança na Tailândia e os negócios voltarão ao normal".

Tanto Djokovic quanto Nadal estão na disputa do US Open, no qual venceram na estreia. O sérvio enfrentará na segunda rodada o austríaco Andreas Haider-Maurer, enquanto o espanhol terá pela frente o argentino Diego Schwartzman.