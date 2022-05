Djokovic e Nadal se enfrentam pela décima vez em Roland Garros; confira o histórico

Novak Djokovic e Rafael Nadal se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45, pelas quartas de final de Roland Garros. Será o décimo encontro pelo Grand Slam francês. O espanhol leva ampla vantagem com sete vitórias, mas desta vez o sérvio, número 1 do mundo, vive um momento melhor e teve um caminho menos acidentado no torneio.

"Eu não joguei esse tipo de partida nos últimos três meses, então será um grande desafio para mim", afirmou Nadal. "Ele venceu nove partidas consecutivas, conquistou o Aberto de Roma e agora está vencendo aqui em todos os sets, provavelmente ele estará confiante", acrescentou.

Djokovic comemora o fato de chegar para um jogo tão importante com quatro vitórias sem perder nenhum set. Nadal venceu os primeiros jogos em sets diretos, mas sofreu na semifinal, quando superou o canadense Félix Auger-Aliassime por 3 sets a 2, em quase quatro horas de confronto.

"Fico feliz por não ter passado muito tempo em quadra até aqui", afirmou o sérvio, que elogiou Nadal. "É um grande desafio e provavelmente o maior que você pode ter aqui em Roland Garros. Estou pronto para isso. Eu gosto das minhas chances", afirmou o sérvio.

Djokovic x Nadal em Roland Garros:

2006 - Quartas de final

Nadal venceu os dois primeiros sets por 6-4 e Djokovic desistiu da partida por causa de um problema nas costas. O sérvio tinha apenas 19 anos e ocupava o 63º lugar no ranking da ATP.

2007 - Semifinal

Djokovic chegou confiante em sua primeira semifinal de Grand Slam, mas perdeu para Nadal por 3 sets a 0, com parciais 7-5, 6-4 e 6-2, que levou o seu terceiro título em Paris.

2008 - Semifinal

Djokovic chegou como campeão do Aberto da Austrália (o seu primeiro Grand Slam) e queria se vingar da derrota no ano anterior. Nadal venceu novamente por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-2 e 7-6. Foi o quarto título do espanhol em Paris.

2012 - Final

Após quatro anos, eles se encontram novamente em Roland Garros, desta vez na luta pelo título. A chuva adiou o jogo para segunda-feira, quando Nadal vencia por 2 sets a 1. O espanhol confirmou o sétimo título em Paris.

2013 - Semifinal

Nadal e Djokovic disputaram uma batalha de mais de quatro horas e meia por vaga na decisão. O espanhol, mais uma vez, saiu vencedor por 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 e 9-7.

2014 - Final

Nadal perdeu o primeiro set, mas virou e venceu novamente para erguer seu nono troféu em Roland Garros. O triunfo foi por 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-5, 6-2 e 6-4.

2015 - Quartas de final

A primeira vitória de Djokovic sobre Nadal em Roland Garros. O sérvio venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-3 e 6-1. No entanto, o título naquele ano ficou com o suíço Stan Wawrinka.

2020 - Final

Nadal conquistou o décimo terceiro título com uma vitória por 3 sets a 0 sobre Djokovic, com parciais de 6-0, 6-2 e 7-5. O Grand Slam foi disputado em setembro em vez de maio por causa da pandemia da covid-19.

2021 - Semifinal

Djokovic saiu vitorioso contra Nadal, vencendo em quatro sets, com parciais de 3-6, 6-3, 7-6 e 6-2. Na decisão, o sérvio superou o grego Stefanos Tsitsipas para se tornar o primeiro tenista da era profissional a vencer os quatro Grand Slam em pelo menos duas ocasiões.