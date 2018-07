Djokovic e Nadal sofrem, mas vencem em estreia em Indian Wells O sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal sofreram mais do que esperavam para vencer em suas estreias no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, na noite deste domingo. O número 1 do mundo chegou a perder um set do desconhecido Bjorn Fratangelo, que veio do qualifying e é somente o número 149 do ranking da ATP.