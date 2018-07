Djokovic é o principal alvo dos adversários, diz del Potro

Djokovic venceu o Aberto da Austrália, Wimbledon e o US Open em 2011 para chegar ao topo do ranking mundial, enquanto atingia um número impressionante de 70 vitórias e apenas 6 derrotas, e estabelecer uma nova marca no ATP Tour.

Ele será cabeça-de-chave e homem a ser batido de 16 a 29 de janeiro no Aberto da Austrália, mas del Potro, que está de volta à elite do tênis masculino após recuperar-se de lesões no punho e nos ombros, acredita que Federer e Nadal irão com força total para cima de Djokovic.

"Acho que Roger e Rafa querem superar Novak porque não desejam que ele repita o ano que teve", disse del Potro, que já foi campeão do US Open.

"O que ele (Djokovic) fez será difícil de repetir", acrescentou. "Se há alguém que pode fazer o mesmo, são apenas três nomes: Roger, Rafa e Novak. São os únicos que podem conseguir o mesmo ano fantástico que Novak teve."

Del Potro é cabeça-de-chave no torneio em Sydney, que começa em ritmo lento, com poucos grandes nomes em ação.

O argentino de 1,98m afirma que quer retornar ao top 5 mundial, após cair para o 485o lugar depois do Aberto da Austrália do ano passado.

Agora ocupando a 11a posição no ranking e em plena forma, ele é um dos poucos tenistas que pode ameaçar os adversários com a força imponente de Djokovic, Nadal e o mais astuto Federer.

"Estou me sentindo bem", disse del Potro. "Os jogadores vêm a Sydney e Melbourne com diferentes níveis de preparo físico, mas tenho treinado em casa e estou pronto. Estou em boa forma e quero jogar muitas partidas".

"O primeiro torneio do ano é sempre difícil e preciso manter o jogo ponto a ponto para seguir evoluindo. Meu ano de retorno foi melhor do que eu imaginava. Se me mantiver bem, acredito que tenho grandes chances de vencer muitas partidas este ano."

"As lesões que sofri nas costas e no punho já são passado. Estou próximo do top 10 de novo e quero estar entre os maiores nomes deste esporte."

"Tenho muitas metas este ano. Quero jogar como joguei todos os anos que passaram."