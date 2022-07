Djokovic é recebido por multidão em Belgrado após conquista de Wimbledon

Após ser campeão em Wimbledon, o tenista Novak Djokovic foi recepcionado por milhares de pessoas em Belgrado, capital da Sérvia. Seus fãs se aglomeraram para recepcioná-lo com faixas especiais e muitas bandeiras do país. Djokovic apareceu na varanda da sede do poder legislativo de Belgrado e exibiu a taça conquistada na grama londrina.

Djokovic se mostrou nesta segunda-feira em dúvida quanto a sua presença no US Open no final de agosto, já que continua se negando a se vacinar contra a covid-19, mas garantiu que não perdeu as esperanças de poder viajar aos Estados Unidos para disputar o último Grand Slam do ano.

Após ser recebido por milhares de pessoas em Belgrado ao retornar à Sérvia, o tenista de 35 anos declarou que "neste momento" não pode viajar aos EUA, dado que o país norte-americano proíbe a entrada de pessoas não vacinadas em seu território.

"Espero notícias positivas, mas não resta muito tempo. Não sei, a esperança é a última coisa que se perde", declarou o tenista.

Em janeiro, Djokovic ficou fora do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, ao ser deportado do país justamente por não estar vacinado.

"Gostaria de jogar, mas se não puder, não será o fim do mundo, nem o primeiro Grand Slam ao qual tenho que renunciar", acrescentou 'Nole', que afirmou que sua prioridade é "continuar em boa forma física e mental, já que assim será possível jogar durante mais tempo e aproveitar as novas oportunidades" de jogar estes torneios.

Apesar do título de Wimbledon, Djokovic caiu da terceira para a sétima posição no ranking da ATP, já que a organização do circuito masculino decidiu não atribuir pontos de classificação ao torneio devido à exclusão de tenistas russos e de Belarus em represália à invasão da Ucrânia.