Djokovic e Thiem estreiam com vitória no Torneio de Viena

Principais favoritos ao título em Viena, o sérvio Novak Djokovic e o local Dominic Thiem estrearam com vitória no torneio austríaco de nível ATP 500, nesta terça-feira. Ambos venceram por sets diretos e avançaram às oitavas de final da competição, que é preparatória para o Masters 1000 de Paris, na França.

Cabeça de chave número 1, Djokovic superou o compatriota Filip Krajinovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. O vice-campeão de Roland Garros esteve aquém do esperado, mas jogou o suficiente para alcançar as oitavas. Seu próximo adversário será o croata Borna Coric, atual 24º do mundo.

O número 1 do mundo busca o título em Viena para garantir o topo do ranking até o fim da temporada. Se não for campeão, ainda poderá perder o posto para o espanhol Rafael Nadal nas últimas semanas do circuito.

Fora desta briga, Thiem despachou nesta terça o ucraniano Vitaliy Sachko por 6/4 e 7/5. O atual campeão e esperança da torcida local jogou bem na quadra dura e avançou às oitavas. Na sequência, ele vai duelar com o chileno Cristian Garin, que surpreendeu nesta terça ao eliminar o experiente suíço Stan Wawrinka por 6/4, 6/7 (9/11) e 6/3.

O búlgaro Grigor Dimitrov também estreou com vitória em Viena. Ele superou o russo Karen Khachanov por 7/6 (8/6) e 6/3. Seu próximo oponente vai sair do confronto entre o grego Stefanos Tsitsipas, terceiro cabeça de chave, e o alemão Jan-Lennard Struff.

Também avançaram o polonês Hubert Hurkacz e o italiano Lorenzo Sonego, que vão se enfrentar nas oitavas de final. O britânico Daniel Evans venceu na rodada de abertura e terá pela frente agora o local Jurij Rodionov, algoz do canadense Denis Shapovalov.