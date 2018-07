Djokovic e Wozniacki conquistam os títulos do Aberto da China

Wozniacki, jogando como nova número 1 do mundo, resistiu a alguns ferozes ataques para impor-se sobre a segunda pré-classificada, a russa Vera Zvonareva, por 6-3, 3-6 e 6-3. A final foi adiada por 24 horas depois de uma tempestade em Pequim no domingo.

Djokovic, campeão também em 2009, tinha uma vantagem de 3-1 quando uma chuva torrencial obrigou o jogo a ser adiado.

"Definitivamente a China é um lugar especial para mim", disse o tenista de 23 anos quando recebeu a taça dourada do torneio.

Depois que a névoa estragou grande parte do torneio e a chuva obrigou a jogar mais um dia, o sérvio mostrou sua intenção de terminar rapidamente a final ao quebrar em duas ocasiões o serviço de Ferrer no primeiro set.

O espanhol, oitavo cabeça-de-chave da série, reavivou no segundo set, fazendo Djokovic correr pela linha de fundo até situar-se com uma vantagem de 4-2, mas Djokovic recuperou-se, pondo fim à possibilidade de levar o jogo ao terceiro set.

Wozniacki também perdeu sua concentração no segundo set enquanto Zvonareva a frustrava com alguns fortes golpes a partir da linha de base. Mas a dinamarquesa, nova rainha do tênis, logo mostrou por que é a número 1 do mundo, vencendo a russa ao ganhar seu sexto título do ano.