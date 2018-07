Djokovic e Wozniacki são cabeças de chave na Austrália

Neste ano, Djokovic terá a responsabilidade de defender o título do Aberto da Austrália conquistado em 2011. Campeão em 2009, o espanhol Rafael Nadal é o cabeça de chave número 2, seguido pelo suíço Roger Federer, dono de quatro títulos, e do britânico Andy Murray, que perdeu as duas últimas finais do torneio. Entre os 32 primeiros colocados do ranking da ATP, apenas o sueco Robin Soderling e o croata Marin Cilic estão ausentes do primeiro Grand Slam da temporada.

Atual campeã de Wimbledon, a checa Petra Kvitova pode assumir a liderança no ranking da WTA nesta semana, caso conquiste o título do Torneio de Sydney, que conta com nove das melhores tenistas do mundo, incluindo Wozniacki. Porém, a mudança não afetará a ordem das cabeças de chave do Aberto da Austrália. Assim, a dinamarquesa é a número 1, seguida pela checa.

Todas as 32 melhores colocadas no ranking da WTA vão participar do primeiro Grand Slam da temporada. A belga Kim Clijsters, atual campeã do Aberto da Austrália, e a norte-americana Serena Williams, que faturou o título em 2010, sofreram contusões durante o Torneio de Brisbane na semana passada, mas ambas estão confirmadas para o torneio.

Clijsters é a cabeça de chave número 12, uma posição acima de Serena, que não defendeu o seu título no ano passado por estar contundida. Entre 2003 e 2011, a norte-americana faturou cinco títulos do Aberto da Austrália e perdeu apenas duas partidas. A norte-americana ficou fora das edições de 2004 e do ano passado do torneio, que terá suas chaves sorteadas na sexta-feira.