Djokovic elimina Bellucci e avança em Roma

Thomaz Bellucci chegou a assustar nesta quinta-feira o segundo melhor tenista do ranking Novak Djokovic, pelas oitavas de final do Masters 1.000 de Roma. Mas o sérvio aproveitou sua experiência e foi melhor nos momentos decisivos, vencendo a partida contra o brasileiro por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Atualmente na 28.ª colocação do ranking, Bellucci nunca venceu anteriormente um tenista Top 10. E chegou bem perto nesta quinta-feira, quando conseguiu abrir vantagem nos dois sets.

Sem se intimidar, o brasileiro iniciou melhor e quebrou o serviço de Djokovic no 2/2 do primeiro set. O sérvio, no entanto, não se abalou. Logo na sequência, reagiu e fechou em 6/4.

O panorama foi praticamente o mesmo no segundo set. Após Bellucci abrir 4/2, o sérvio novamente demonstrou superioridade nos momentos decisivos, venceu quatro games seguidos e fechou o confronto em 6/4.

Mesmo com a derrota, Bellucci praticamente assegura nesta semana uma vaga entre os tenistas Top 30. Assim, tem grandes chances de entrar como cabeça-de-chave em Roland Garros, que começa em 23 de maio.

Nas quartas de final do Masters 1.000 de Roma, Djokovic aguarda o vencedor do confronto entre os espanhóis Fernando Verdasco e Guillermo Garcia-Lopez.