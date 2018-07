Djokovic elimina Gulbis e encara Mannarino nas oitavas de Wimbledon

Sem grandes dificuldades, o sérvio Novak Djokovic avançou neste sábado às oitavas de final de Wimbledon ao superar o letão Ernests Gulbis, 589º do ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7/2).

Quarto do mundo e segundo favorito em Wimbledon, Djokovic terá pela frente agora o francês Adrian Mannarino. Diante de seu compatriota Gael Monfils, 15º cabeça de chave, o 51º do mundo surpreendeu ao ganhar por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6, 5/7, 6/3 e 6/2.

Embora apenas na 589ª colocação, Gulbis está voltando de lesão, já foi o décimo do mundo e havia vencido o argentino Juan Martín del Potro na segunda rodada por tranquilos 3 a 0. Assim, prometia fazer um jogo difícil neste sábado.

Mas o sérvio foi extremamente regular durante o duelo, apostou no tradicional desequilíbrio de seu adversário e venceu sem grandes problemas. Se Djokovic errou apenas 12 vezes, o letão cometeu 37 erros não forçados. Assim, não fez frente ao ex-líder do ranking, que tenta o tetracampeonato em Wimbledon, após vencer em 2011, 2014 e 2015.

Ainda neste sábado, o alemão Alexander Zverev também confirmou o favoritismo e superou o austríaco Sebastian Ofner por 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2. O décimo cabeça de chave enfrenta agora o canadense Milos Raonic.

Tomas Berdych, por sua vez, também com extrema tranquilidade, eliminou o espanhol David Ferrer por 3 a 0 (6/3, 6/4 e 6/3) e aguarda o vencedor do duelo entre o austríaco Dominic Thiem e o norte-americano Jared Donaldson.

FEMININO

Fechando os jogos da chave feminina neste sábado, a dinamarquesa Caroline Wozniacki teve grandes dificuldades, mas ganhou da estoniana Anett Kontaveit de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/2. Sua adversária nas oitavas de final será a norte-americana Coco Vandeweghe.