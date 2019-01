Djokovic elogia Nadal: 'Você é um exemplo de espírito de luta e resiliência'

Com o troféu conquistado pelo sétimo título no Aberto da Austrália nas mãos, o sérvio Novak Djokovic fez questão de elogiar o espanhol Rafael Nadal, após a vitória por 3 sets a 0 em Melbourne.

"Rafa, você é uma inspiração pela sua carreira, de superar lesões, você é um exemplo de espírito de luta e resiliência. Foram duas grandes semanas na Austrália apesar de sua noite difícil hoje", disse o tenista da Sérvia, maio vencedor do torneio australiano, com sete títulos.

Djokovic relembrou o período de lesões pelos qual passou no primeiro semestre do ano passado. "Assim como Rafa passou por uma cirurgia, eu passei por uma cirurgia há exatos 12 meses e estar aqui na frente de vocês e ter conseguido ganhar três Grand Slams é inacreditável", disse o primeiro colocado do ranking mundial, referindo-se aos títulos conquistados de Wimbledon e do US Open.

O sérvio também destacou o apoio de sua equipe e da família nos bons e maus momentos. "Espero que minha esposa, Jelena, e meus filhos estejam assistindo (risos). É muito especial para mim poder dividir essa felicidade com minha família, meus irmãos, meus pais, pelo amor incondicional, eles sacrificaram muito de sua vida para eu viver esse sonho. Os troféus se tornam ainda mais importantes quando se pode dividir isso com eles."

Durante o jogo, a mulher de Djokovic postou fotos na internet com os filhos do jogador assistindo à final pela televisão.