Djokovic empata final da Copa Davis entre Sérvia e França

Djokovic, que carrega nas costas as esperanças do país de conquistar seu primeiro título da competição entre nações, derrotou o francês Gilles Simon por 6-3, 6-1 e 7-5, levantando uma barulhenta torcida que tinha sofrido calada com a derrota de Tipsarevic no jogo anterior.

A partida de duplas no sábado entre os sérvios Nenad Zimonjic e Viktor Troicki contra a dupla francesa Arnaud Clement e Michael Llodra agora terá importância decisiva para o resultado da 98a edição da Copa Davis.

Djokovic, de 23 anos e jogando literalmente em casa -- o tenista é dono de um bar bem em frente à quadra --, devolveu à confiança aos 17 mil torcedores que lotaram a arena com uma aula de tênis contra Simon, que não chegou a ameaçar em nenhum momento.

Independentemente do jogo de duplas no sábado, o duelo será decidido apenas no domingo, quando as partidas de simples serão disputadas com os adversários invertidos.