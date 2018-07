Djokovic encara novo desafio no tênis, desta vez em Londres

O sérvio Novak Djokovic tem novo desafio no tênis, desta vez na grama de Wimbledon, o mais charmoso campeonato do mundo que é disputado em Londres. Número 1 da ATP, o tenista tem a chance nesta temporada de ganhar os quatro principais torneios do Grand Slam e mais a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio. Aos 29 anos, 'Djoko' tem encantado a todos e mesmo os especialistas são diretos ao afirmar que nesse momento não há rival para ele.

Além disso, o tenista da Sérvia leva para as quadras boa dose de alegre e irreverência. Em Paris, em Roland Garros, repetiu o brasileiro Guga ao fazer o coração na quadra de saibro após ficar com o título.

Neste ano ainda, Djokovic já tem 44 vitórias de um todal de 730 de sua carreira. Ele perdeu apenas 149 vezes. Há três semanas, chegou à premiação de US$ 100 milhões - nesta temporada, ele já embolsou cerca de US$ 8 milhões. Os prêmios são o resultado de 65 conquistas, seis delas em 2016. Para se ter uma ideia da fase de Djokovic, dos últimos nove Grand Slams, ele chegou à final em oito deles e venceu seis. Seus principais rivais, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray tentam se desbobrar em quadra para não deixá-lo ganhar. Não tem sido fácil.