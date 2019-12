Djokovic encara Tsitsipas e Nadal enfrenta Khachanov em torneio de exibição

Em preparação para a temporada 2020 do tênis, os dois primeiros colocados do ranking da ATP entram em quadra nesta sexta-feira para enfrentar rivais de peso no Torneio Mubadala World Tennis Championship, competição de caráter de exibição que está sendo disputada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, nesta semana.

Número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal vai enfrentar o russo Karen Khachanov, 17º do ranking, já pela semifinal do torneio. Será a estreia do líder do ranking na série de exibições. Se vencer, Nadal poderá enfrentar Novak Djokovic na decisão, marcada para sábado.

Para avançar na competição, Khachanov superou o sul-coreano Hyeon Chung por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. O tenista russo entrou no torneio de última hora, em razão das desistências do compatriota Daniil Medvedev e do francês Gael Monfils.

Djokovic, por sua vez, terá pela frente o grego Stefanos Tsitsipas, uma das sensações da temporada 2019. O sérvio estreará direto na semifinal, enquanto o campeão do ATP Finals derrotou nesta quinta o russo Andrey Rublev por 6/3 e 6/4.

Também esteve em quadra, pela mesma competição, a russa Maria Sharapova. A ex-líder do ranking, em clima de pré-temporada, bateu a australiana Ajla Tomljanovic por 6/4 e 7/5. Nas duas parciais, a russa saiu atrás no placar e buscou a virada.

Sharapova finaliza sua preparação para a nova temporada na tentativa de obter melhores resultados em 2020, após disputar apenas oito competições neste ano, em razão de um problema físico no ombro. A russa figura apenas na 131ª posição do ranking no momento.