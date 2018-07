Djokovic espera reencontro diferente com Llodra na Copa Davis

Embora os capitães de França e Sérvia ainda não tenham confirmado os jogadores que farão os duelos de simples na final da Copa Davis, que será realizada entre sexta-feira e domingo, em Belgrado, o sérvio Novak Djokovic já espera por um possível reencontro com Michael Llodra, depois de ter sido surpreendido pelo francês no último Masters 1.000 de Paris.

Tenista número 23 do ranking da ATP, Llodra bateu o terceiro colocado do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/2, e depois surpreendeu ao avançar à semifinal do prestigioso torneio francês. Agora, porém, Djokovic acredita que um novo confronto será realizado em condições bastante distintas. "Será um jogo completamente diferente", afirmou o sérvio.

"Eu nunca joguei em uma quadra tão rápida (como a de Paris), exceto talvez na grama", disse Djokovic, lembrando que o duelo entre Sérvia e França será disputado em quadras duras e não velozes como a francesa. "Será muito mais lenta aqui."

Djokovic também lembrou que já superou Llodra em outra ocasião, no Masters Series de Miami de 2007, quando, também na quadra dura, liquidou o francês com parciais de 6/4 e 6/1. "Eu não penso no jogo com ele. Eu já o superei no passado", reforçou.

Llodra é o segundo tenista mais bem ranqueado da França entre os tenistas convocados para encarar a Sérvia. O jogador número 1 do país na disputa é Gael Monfils, o atual 12.º da ATP, enquanto Gilles Simon, o 42.º, e Arnaud Clement, o 78.º, são as outras duas opções do capitão francês Guy Forget, que tem até quinta-feira para divulgar os escolhidos para os duelos de simples e de duplas diante dos sérvios.