Com 'pneu', Djokovic estreia com vitória tranquila em Wimbledon

Atual bicampeão de Wimbledon, Novak Djokovic iniciou a defesa do título mostrando força nesta segunda-feira. Ele abriu a programação da quadra central do All England Club com uma vitória contundente sobre o local James Ward. O número 1 do mundo começou a partida vencendo nada menos que nove games seguidos, definindo um "pneu" no caminho até o triunfo por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 7/6 (7/3) e 6/4.

Na segunda rodada, o sérvio vai enfrentar o francês Adrian Mannarino, que também eliminou um tenista da casa nesta rodada de abertura. Ele despachou Kyle Edmund por 6/2, 7/5 e 6/4, mais cedo, nesta segunda-feira.

Sem entrar em quadra desde o título inédito em Roland Garros, portanto sem disputar competições preparatórias na grama, Djokovic não perdeu o ritmo, apesar da mudança de piso. Contra Ward, foi dominante desde o início, no qual emplacou nove games seguidos, deixando até desanimada a torcida local, que apoiava seu rival.

O "passeio" do primeiro set, contudo, contrastou com a segunda parcial. Após muito insistir, Ward enfim venceu seu primeiro game no 10º em disputa na partida. O jogo já era disputado há 40 minutos. O tenista da casa não escondeu a alegria pelo game vencido e comemorou acompanhado pelos gritos da torcida.

Mais confiante, o tenista da casa partiu para cima e surpreendeu ao quebrar o saque de Djokovic logo no game seguinte. O sérvio, que liderava a parcial por 3/0, viu o britânico buscar o empate em 3/3. E até o final do set, Ward manteve o duelo equilibrado. O líder do ranking precisou do tie-break para definir a parcial.

Depois da tentativa de surpresa no segundo set, Ward caiu de rendimento no terceiro. E, Djokovic, conhecido pelo impecável preparo físico, desfilou com facilidade no fundo de quadra para vencer a parcial e fechar o jogo, com 29 bolas vencedoras (contra 25 do local) e 21 erros não forçados (diante de 29 de Ward).

Ainda nesta segunda, o búlgaro Grigor Dimitrov se garantiu na segunda rodada ao vencer o norte-americano Bjorn Fratangelo por 6/3, 6/4 e 6/2. Seu próximo adversário vai sair do confronto entre o sérvio Janko Tipsarevic e o francês Gilles Simon, 16º cabeça de chave do Grand Slam britânico.