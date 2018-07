Djokovic estreia com vitória tranquila em Paris Depois de cair de forma surpreendente na semifinal do Torneio da Basileia, no último sábado, Novak Djokovic voltou a vencer nesta quarta-feira em sua estreia no Masters 1.000 de Paris. Cabeça de chave número 1 da competição, o sérvio bateu o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.