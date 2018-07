Djokovic estreia com vitória tranquila no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Novak Djokovic não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo em sua estreia no Aberto da Austrália, nesta segunda-feira, ao derrotar o francês Paul-Henri Mathieu por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 7/5. Líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 da competição, o tenista sérvio tenta conquistar o título do Grand Slam realizado em Melbourne pela quarta vez na sua carreira e ser campeão da competição pelo terceiro ano consecutivo, um feito inédito na era profissional da modalidade (iniciada em 1968).

Com o triunfo fácil na primeira rodada, Djokovic enfrentará na próxima fase do torneio o norte-americano Ryan Harrison, que nesta segunda estreou vencendo o colombiano Santiago Giraldo por 3 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/4, 7/5 e 6/4.

Para passar para a segunda rodada na Austrália sem tomar sustos, Djokovic exibiu grande eficiência no saque. Ele ganhou 84% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e não teve o seu serviço quebrado em nenhum dos três break points obtidos por Mathieu. O sérvio ainda aproveitou quatro de sete oportunidades de ganhar games no saque do rival e contabilizou nove aces.

Outro favorito que estreou com vitória tranquila em Melbourne nesta segunda-feira foi David Ferrer. Quarto cabeça de chave, o espanhol superou o belga Olivier Rochus por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, e se credenciou para enfrentar na próxima rodada o norte-americano Tim Smyczek, que na estreia passou pelo croata Ivo Karlovic, também por 3 a 0, com 6/4, 7/6 (7/5) e 7/5.

O checo Tomas Berdych, por sua vez, não deu espaço para surpresas em sua estreia e justificou com autoridade a sua condição de quinto cabeça de chave do Grand Slam australiano. Ele derrotou o norte-americano Michael Russell em sets diretos, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/3.

Desta forma, Berdych jogará na segunda rodada contra o francês Guillaume Rufin, que nesta segunda eliminou o alemão Julian Reister ao vencer por 3 sets a 1, de virada, com 4/6, 7/6 (7/4), 6/1 e 6/2.

Também nesta segunda-feira, o espanhol Nicolás Almagro sofreu para confirmar o favoritismo em sua estreia nesta edição do Aberto da Austrália. Décimo pré-classificado, ele precisou jogar cinco sets diante do norte-americano Steve Johnson, que levou a melhor em duas disputas no tie-break, mas foi batido por 3 a 2 com parciais de 7/5, 6/7 (4/7), 6/2, 6/7 (6/8) e 6/2.

Já Juan Monaco não conseguiu justificar a sua condição de 11.º cabeça de chave ao cair diante do russo Andrey Kuznetsov logo na estreia. E o argentino foi superado até com facilidade pelo seu rival, que ganhou com parciais de 7/6 (7/3), 6/1 e 6/1.

Juan Monaco foi o primeiro cabeça de chave a ser eliminado desta edição do Grand Slam australiano, enquanto Stanislas Wawrinka, Fernando Verdasco, Julien Benneteau, Mikhail Youzhny, Jurgen Melzer e Jerzy Janowicz foram outros tenistas que fazem parte do grupo dos 32 principais pré-classificados da competição e garantiram vaga na segunda rodada neste primeiro dia de disputas da chave principal.