Djokovic estreia em Xangai com vitória sobre Fognini

O sérvio Novak Djokovic teve um retorno tranquilo às quadras. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo estreou no Masters 1000 de Xangai com vitória sobre o italiano Fabio Fognini, o 49º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 15 minutos.

Sem atuar desde o US Open, Djokovic largou bem na partida, conseguiu uma quebra de saque logo no segundo game e abriu 3/0 na sequência. Depois disso, foi sustentando seu saque, salvou break points no sétimo game e fechou a parcial no nono, em 6/3.

No segundo set, Djokovic também obteve uma quebra de saque no primeiro game de serviço de Fognini. Dessa vez, porém, o italiano devolveu a quebra na sequência. O duelo, então, seguiu igual até o sétimo game, quando Djokovic converteu mais um break point, o que se repetiu no nono, para que ele voltasse a triunfar por 6/3.

Com isso, Djokovic ampliou seu ótimo retrospecto diante de Fognini, com oito vitórias em oito duelos disputados. E o seu próximo adversário no Masters 1000 de Xangai, onde acumula três títulos, incluindo o da última edição, sairá do confronto entre o canadense Vasek Pospisil (131º colocado no ranking) e o búlgaro Grigor Dimitrov, número 18 do mundo e que foi finalista na última semana em Pequim e nesta terça-feira derrotou o francês Richard Gasquet (17º) por duplo 6/4.

OUTROS JOGOS

Vice-campeão em Tóquio no último fim de semana, o belga David Goffin, número 12 do mundo, avançou na sua estreia em Xangai ao derrotar o argentino Juan Marin Del Potro (63º) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, em 2 horas e 18 minutos. Na segunda rodada, ele terá pela frente o francês Benoit Paire.

Número 19 do mundo, o espanhol Roberto Bautista Agut avançou com o abandono do australiano Bernard Tomic (23º) quando liderava o placar por 6/3 e 3/0. Embalado pelo título do Torneio de Tóquio, o australiano Nick Kyrgios, número 14 do mundo, aplicou um duplo 6/4 no norte-americano Sam Querrey (29º) e agora duelará com o australiano Mischa Zverev (110º).

Em um confronto espanhol, David Ferrer, o número 15 do mundo, caiu na sua estreia em Xangai ao perder para Feliciano Lopez (28º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 7/6 (7/4). O próximo rival de Lopez vai ser o norte-americano Jack Sock.

Já o francês Lucas Pouille (16º) superou o espanhol Fernando Verdasco (44º) por duplo 6/3 e agora terá pela frente Nicolas Almagro, também da Espanha. Além disso, o francês Gilles Simon, o italiano Paolo Lorenzi e o espanhol Marcel Granollers também avançaram nesta terça-feira, na estreia no Masters 1000 de Xangai.