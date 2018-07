Djokovic fará 1.º jogo do duelo Sérvia x Canadá na Davis

O duelo envolvendo o líder do ranking mundial será o primeiro desta sexta-feira, quando Janko Tipsarevic pegará Milos Raonic no segundo jogo do dia.

Grande trunfo sérvio na luta por uma vaga na final da Davis, Djokovic disse nesta quinta-feira que terá de superar o desgaste provocado pela sua participação no US Open, no qual foi derrotado na final pelo espanhol Rafael Nadal, na última segunda, em uma partida que teve quatro sets.

"Eu cheguei ontem (quarta-feira, em Belgrado), mas essa não é a primeira vez que eu tenho um ou dois dias para estar pronto. Conheço meu corpo e espero que possa estar preparado para a primeira partida", afirmou o tenista número 1 do mundo.

Já para sábado está prevista a partida de duplas entre os sérvios Nenad Zimonjic e Ilija Bozoljac e os canadenses Daniel Nestor e Frank Dancevic, enquanto no domingo Djokovic voltará a ser o primeiro a entrar em quadra, desta vez encarando Raonic, antes de Tipsarevic encarar Pospisil.

REPÚBLICA CHECA X ARGENTINA - A ordem das partidas da outra semifinal da Davis, entre República Checa e Argentina, em Praga (RCH), também foi definida nesta quinta-feira. O primeiro jogo da sexta será entre Radek Stepanek e Juan Monaco, para em seguida Tomas Berdych defender a sua condição de tenista número 5 do mundo diante de Leonardo Mayer no piso duro coberto da O2 Arena.

Para sábado, nas duplas, está previsto o duelo Horacio Zeballos/Carlos Berlocq x Lukas Rosol/Jiri Vesely, mas existe a chance de Stepanek e Berdych serem escalados também para as duplas, como já ocorreu na final da Davis de 2012, na qual os checos bateram os espanhóis. Já o domingo deverá ser aberto com o duelo Berdych x Monaco, para depois Stepanek e Leonardo Mayer fecharem esta série melhor de cinco jogos entre as duas nações.

NADAL EM QUADRA - Se Djokovic irá abrir o confronto entre Sérvia e Canadá, Nadal será o responsável por encerrar o primeiro dia de disputas do embate entre Espanha e Ucrânia, em Madri, pelo playoff do Grupo Mundial da Davis. Ficou definido que Fernando Verdasco e Alexander Dolgopolov farão o primeiro jogo desta sexta, antes de o atual vice-líder do ranking mundial defender, no piso de saibro em que reina no circuito profissional, seu amplo favoritismo diante de Sergiy Stakhovsky.

No sábado, o duelo de duplas prevê Tommy Robredo e Marc López pegando Denys Molchanov e Vladyslav Manafov, para depois no domingo Nadal abrir o dia encarando Dolgopolov e Verdasco fechar diante de Stakhovsky este confronto com os ucranianos.