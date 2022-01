Djokovic e Federer parabenizam Rafael Nadal pela conquista do 21º Grand Slam na carreira

Não foi apenas o suíço Roger Federer que usou as redes sociais para parabenizar Rafael Nadal, campeão do Aberto da Austrália, pela conquista de seu 21.º título de Grand Slam na carreira, se tornando recordista isolado de taças de Majors entre os homens. O sérvio Novak Djokovic também escreveu uma mensagem para o tenista espanhol.

"Parabéns para Rafael Nadal por seu 21.º Grand Slam. É uma conquista incrível. Sempre com um espírito de luta impressionante que mais uma vez acabou prevalecendo", disse o atual líder do ranking da ATP em sua conta oficial no Twitter.

Djokovic também não deixou de enaltecer a batalha do russo Daniil Medvedev, que acabou levando a pior na final do Aberto da Austrália por 3 sets a 2 e pelo segundo ano consecutivo saiu do torneio em Melbourne com o vice. "Medvedev deu tudo o que tinha lá e jogou com a paixão e a determinação que esperávamos", finalizou o sérvio.

Agora deixado para trás por Nadal, ficando com 20 títulos de Grand Slam ao lado de Djokovic, Federer usou também as redes sociais para parabenizar o rival pelo feito alcançado no Melbourne Park.

"Ao meu amigo e grande rival Rafael Nadal, meus sinceros parabéns por ter se tornado o primeiro homem a vencer 21 títulos de simples em Grand Slam. Alguns meses atrás nós brincávamos que ambos estávamos de muletas. Foi incrível, nunca se pode subestimar um grande campeão", escreveu Federer em sua conta oficial no Instagram.

"Sua incrível ética de trabalho, sua dedicação e seu espírito de luta são uma inspiração para mim e incontáveis outros pelo mundo. Tenho orgulho em compartilhar essa era com você e honrado em tê-lo forçado a buscar mais, assim como você também fez comigo nestes últimos 18 anos. Tenho certeza que você conseguirá novas conquistas, mas aproveite essa", complementou o suíço.