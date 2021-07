Djokovic festeja realizar 'sonho de infância' em Wimbledon e já mira Golden Slam

Novak Djokovic revelou neste domingo que sua "primeira conquista" em Wimbledon aconteceu com somente sete anos, quando usou materiais recicláveis para "criar" seu primeiro troféu do torneio. O sonho de infância se tornou realidade e já são seis conquistas na sagrada grama inglesa. Após o terceiro título seguido, ele festejou igualar o recorde de 20 Grand Slams vencidos por Roger Federer e Rafael Nadal e prometeu se esforçar para fechar a temporada perfeita com o Golden Slam, que seria ganhar os quatro maiores títulos do tênis em um ano.

Depois de ganhar no piso duro do Australian Open, no saibro de Roland Garros e agora na grama de Wimbledon, falta apenas o título do US Open, nas quadras rápidas norte-americanas, a partir de 30 de agosto. "Eu vou tentar. Estou jogando bem e jogar meu melhor tênis nos Grand Slams é minha prioridade", enfatizou o número 1 do mundo, feliz da vida com nova taça do torneio inglês.

"Vencer Wimbledon sempre foi meu maior sonho de criança. Quando eu era pequeno, com sete anos, costumava fazer o troféu de Wimbledon com materiais do meu quarto, imaginando que estaria aqui um dia", disse. "Eu tenho sempre que lembrar o quão especial é, uma grande honra e privilégio."

Djokovic igualou as 20 conquistas de Federer e Nadal em Grand Slams e não escondeu ser motivado nos jogos pelos grandes oponentes. "Tenho que prestar uma grande homenagem ao Rafa e ao Roger. Eles são lendas do nosso esporte, os dois jogadores mais importantes que já enfrentei", afirmou. Eles são a razão de eu estar onde estou hoje. Eles me fizeram perceber o que tinha de fazer para melhorar. Os últimos 10 anos foram uma jornada incrível que não para aqui."

Federer usou as redes sociais para felicitar o título do sérvio. "Parabéns a Novak por sua 20ª conquista de Grand Slam. Tenho orgulho de ter a oportunidade de jogar em uma era especial de campeões de tênis. Desempenho maravilhoso, muito bem!", escreveu.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done! — Roger Federer (@rogerfederer) July 11, 2021

Além de elogiar os adversários recordistas, o sérvio também felicitou Matteo Berrettini pela grande final deste domingo. Prevendo muitas conquistas na carreira do italiano, Djokovic o felicitou. "Foi mais do que uma batalha. Parabéns ao Matteo por um torneio fantástico", falou. "Foi uma partida difícil hoje, ele é um verdadeiro martelo italiano e terá muitas coisas boas e conquistas no circuito."