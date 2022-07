Djokovic treina com seu filho, de sete anos, antes de Wimbledon e desempenho impressiona; veja vídeo

Novak Djokovic, número 1 no ranking da ATP, não descansa dos treinos nem em seu tempo livre. O sérvio foi flagrado passando os primeiros ensinamentos do tênis a seu filho, Stefan Djokovic, de apenas sete anos. No vídeo, os movimentos da criança impressionam.

Na brincadeira, Stefan é visto executando perfeitamente as jogadas forehand, semelhantes à execução com os golpes do pai. Com força, rebate a bola para seu pai, do outro lado do campo, de grama.

Durante os treinamentos para Wimbledon, Djokovic conta com a companhia de Stefan a seu lado na Inglaterra. O sérvio brincou sobre os movimentos de seu filho. "Ele gosta de fazer isso. Ele gosta de me intimidar na quadra com a finalização. Ele sabe que eu não gosto disso", que conta que tenta ensinar novas jogadas a Stefan.

"Ele está apaixonado pelo tênis. Foi seu desejo seguir com a carreira, então é claro que eu vou estar lá para ajudá-lo. Eu nunca o forço a estar na quadra de tênis, mas se ele quiser, tento sempre me preparar para estar lá e jogar com ele", contou Djokovic.

Em maio, enquanto o número 1 vencia o Masters 1000 de Roma, Stefan conquistava seu primeiro título no tênis. Na entrevista coletiva após sua vitória, Novak se emocionou com o feito do filho. "A minha caminhada como pai de tenista começou com sucesso. O meu filho ganhou um torneio. É um 'sunshine double' para a família", afirma o sérvio. Stefan havia vencido um pequeno torneio em seu clube, mas Djokovic garante que o "tamanho do resultado não importava".

Nesta terça-feira, Novak Djokovic enfrenta o italiano Jannik Sinner, de 20 anos, nas quartas de final de Wimbledon. Até aqui, o sérvio eliminou Tim van Rijthoven, Kecmanovic, Kokkinakis e Kwon no torneio grand slam.