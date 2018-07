Djokovic ganha de Berdych com 'pneu' e faz a final com Federer

Em um jogo de seguidas oscilações para ambos os lados, Novak Djokovic superou o checo Tomas Berdych nesta sexta-feira, pelo placar de 6/0, 5/7 e 6/4, e avançou à final de Dubai, torneio de nível ATP 500 nos Emirados Árabes Unidos. Número 1 do mundo, o sérvio vai decidir o título contra o suíço Roger Federer, 2º do ranking.

Será o primeiro confronto entre os dois tenistas na temporada. No circuito, eles vão se enfrentar pela 37ª vez. Federer leva ligeira vantagem no retrospecto, ostentando 19 vitórias, contra 17 de Djokovic. No último confronto entre eles, o sérvio levou o título do ATP Finals em uma decisão vencida sem esforço, por causa da desistência de Federer, machucado.

Sem W.O., a última partida a reunir os dois rivais aconteceu na semifinal do Masters 1000 de Xangai, com triunfo do suíço em sets diretos. Em Dubai, eles vão decidir o título pela segunda vez. Em 2011, o tenista da Sérvia levou a melhor.

Djokovic e Federer buscam cada um o segundo título na temporada. O sérvio faturou o importante Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, enquanto o suíço venceu em Brisbane. Djokovic mira o quinto troféu em Dubai, Federer, o sétimo, em nove finais.

Para brigar pelo segundo título do ano, Djokovic precisou superar a irregularidade, principalmente no segundo set. No primeiro, ele não deu chances a Berdych. Sem ter o saque ameaçado, impôs três quebras de saque seguidas ao rival e levou o set com inesperada facilidade.

Na segunda parcial, Djokovic começou quebrando e parecia abrir caminho para uma vitória tranquila. Até que o checo iniciou sua reação. Empatou e buscou a virada no set, fechando em 7/5 após faturar três quebras. No terceiro set, o sérvio conquistou uma quebra no quinto game e garantiu a vantagem para fechar o jogo após 2h04min.