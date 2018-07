Djokovic impede reação de Ferrer e vai à semifinal em Miami

Com uma atuação oscilante, Novak Djokovic faturou mais uma nesta quinta-feira e se garantiu na semifinal do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O sérvio segurou a reação do tenista espanhol David Ferrer no segundo set e, mesmo irregular, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1), após 1 hora e 53 minutos.

Em busca da sua segunda final seguida em Miami, o número 1 do mundo enfrentará na sequência o argentino Juan Monaco, surpresa da competição. Algoz de Andy Roddick, Monaco não deu chances ao também norte-americano Mardy Fish nesta quinta e avançou com um placar de 6/1 e 6/3.

Ainda sem convencer nesta temporada, Djokovic teve uma atuação de gala no set inicial, lembrando a fase invencível do ano passado. Ferrer até tentou resistir, mas o sérvio foi implacável em quadra, esbanjando velocidade e golpes decisivos. Com duas quebras de saque, o líder do ranking fechou a parcial por 6/2.

Mas o ritmo não foi mantido na segunda parcial. Surpreendido pela resistência do rival, Djokovic passou a cometer erros em série, enquanto que Ferrer apresentava uma boa sequência de bolas vencedoras. O sérvio chegou a abrir vantagem no placar por duas vezes, com duas quebras de saque, mas o espanhol buscou o empate, até quando Djokovic sacava para o jogo. No tie break, no entanto, o sérvio foi bem superior e venceu a partida.

A outra semifinal reunirá o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, e o escocês Andy Murray, 4.º colocado do ranking mundial da ATP, nesta sexta. Djokovic e Monaco duelarão logo na sequência.