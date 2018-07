Djokovic lançará livro sobre sua dieta antes do US Open Novak Djokovic já atribuiu seu sucesso nos últimos anos a uma mudança na sua dieta. Agora, ele vai compartilhar suas dicas de nutrição em um livro, que será lançado antes do US Open. "Serve to win" ("Servindo para vitória") é o título do "guia de desempenho baseado em nutrição" do sérvio, que está previsto para ser publicado no próximo mês, antes do início do US Open.