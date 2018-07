Djokovic leva susto com tombo feio, mas vence Simon Atual vice-campeão de Wimbledon, Novak Djokovic precisou superar uma adversidade inesperada para confirmar o seu favoritismo e ir às oitavas de final desta edição do Grand Slam inglês. O tenista sérvio levou um tombo feio no terceiro set do duelo diante do francês Gilles Simon e teve de atendimento médico por causa de fortes dores no seu ombro esquerdo, mas conseguiu voltar à quadra e fechar o duelo em 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/4.