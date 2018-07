Djokovic leva susto, mas avança em Roland Garros

Djokovic, que não participou do Masters 1000 de Madri, foi surpreendido no segundo set, mas contou o excesso de erros do adversário na sua estreia para avançar em Roland Garros. O tenista casaque cometeu 38 erros não-forçados contra apenas 21 do sérvio, que conseguiu 31 winners contra 29 de Korolev.

Classificado, Djokovic aguarda a definição do seu adversário na segunda rodada de Roland Garros. Ele vai duelar com o vencedor do confronto entre o colombiano Santiago Giraldo e o japonês Kei Nishikori. No ano passado, o tenista sérvio parou na terceira rodada do Grand Slam francês.