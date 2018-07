Djokovic leva susto, mas bate alemão e avança no Masters 1000 de Roma

ROMA - Novak Djokovic teve mais uma partida complicada no Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira. Depois de sofrer com o vento na estreia, o sérvio teve dificuldades para segurar o ímpeto do alemão Philipp Kohlschreiber no início da partida. Com uma contundente virada, Djokovic venceu por 4/6, 6/2 e 6/1 e se garantiu nas quartas de final.

Após estas duas partidas complicadas, o número dois do mundo deve encontrar ainda mais obstáculos no próximo jogo. Seu adversário será o espanhol David Ferrer, especialista no saibro. O atual 5º colocado do ranking venceu com facilidade suas duas partidas em Roma até agora, a segunda nesta quinta, contra o letão Ernests Gulbis, por 6/2 e 6/3.

Para alcançar as quartas de final no torneio italiano, Djokovic precisou superar o susto levado no set inicial. Grande favorito, ele viu Kohlschreiber faturar duas quebras de saque em sequência e abrir 4/0 no placar, surpreendendo a torcida. O sérvio até tentou reagir, ao devolver uma das quebras, mas não pôde evitar o revés na parcial.

Somente no segundo set Djokovic conseguiu impor seu ritmo e logo nos primeiros games. Ele obteve a primeira das três quebras na parcial e fez 2/0. O alemão ainda devolveu uma das quebras, porém esteve aquém do volume de jogo do favorito. Depois da reação, Djokovic deslanchou no terceiro set. Sem ter o saque ameaçado, impôs outras duas quebras e não deu chances a Kohlschreiber, fechando o duelo em 1h35min.

Ainda nesta quinta, o búlgaro Grigor Dimitrov obteve mais um resultado relevante em sua boa temporada. Ele eliminou o checo Tomas Berdych, sexto cabeça de chave do torneio, por 2 a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 6/2. Agora terá pela frente o alemão Tommy Haas, responsável pela queda do suíço Stanislas Wawrinka nas oitavas de final.