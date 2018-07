Djokovic leva susto, mas bate Dimitrov e avança nos EUA

Djokovic levou um susto no início e logo de cara viu o cabeça de chave número 31 quebrar seu serviço. O set chegou a ficar em 5 a 2 antes que o sérvio reagisse, devolvesse a quebra e levasse para o tie-break, no qual se impôs e garantiu a vitória. Na segunda parcial, o número 1 do mundo mostrou porque ocupa esse posto e atropelou o adversário sem dificuldades.

Esta foi apenas a segunda vez que os dois tenistas se enfrentaram, ambas terminaram com vitória de Djokovic, que viu o adversário ter problemas no segundo serviço nesta terça. O búlgaro venceu apenas 30% dos pontos quando errava o primeiro saque e cometeu seis duplas faltas.

Nas oitavas de final, Djokovic terá pela frente o norte-americano Sam Querrey. Cabeça de chave número 23, ele passou por uma verdadeira batalha para vencer o australiano Marinko Matosevic, 53.º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (7/9) e 7/5.

Outro dos favoritos que também se garantiu nas oitavas de final nesta terça foi o francês Jo-Wilfried Tsonga. Cabeça de chave número 8, ele precisou de dois tie-breaks para derrotar o norte-americano Mary Fish, número 32 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/0).

Fish mostrou porque é conhecido pelo seu saque ao conseguir nove aces, contra três de Tsonga, e levar os dois sets para o tie-break. No desempate, no entanto, ele sucumbiu à qualidade do número oito do mundo e saiu de quadra derrotado.

Agora, Tsonga terá pela frente o canadense Milos Raonic, que derrotou o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Em outro jogo já encerrado desta terça-feira, o alemão Tommy Haas passou pelo espanhol Nicolas Almagro também em três sets, com 6/3, 6/7 (2/7) e 7/6 (7/2).