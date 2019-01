Djokovic leva susto, mas derrota húngaro de virada no Torneio de Doha

O sérvio Novak Djokovic levou um susto nesta quarta-feira, mas venceu sua segunda partida no Torneio de Doha, no Catar. O número 1 do mundo perdeu o primeiro set para o húngaro Marton Fucsovics e precisou suar para buscar a virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.

Foi a segunda partida oficial de simples de Djokovic na nova temporada - ele também joga a chave de duplas no Catar. Ainda em 2018, nos últimos dias de dezembro, o sérvio faturou o título do torneio de exibição Mubadala World Tennis Championship, disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Apesar de manter o embalo da temporada passada, o tenista da Sérvia levou um susto nesta quarta. Sem conseguir ameaçar o serviço do rival, atual 36º do mundo, Djokovic sofreu uma quebra de saque e perdeu a primeira parcial.

Em desvantagem, ele cresceu em quadra e partiu para cima do adversário no segundo set. O empate no jogo veio com uma grande atuação, sem ter o saque ameaçado e uma quebra a seu favor. Mais confiante Djokovic começou o terceiro set com um desempenho fulminante: abriu 4/0 e encaminhou o triunfo, sacramentado em duas horas de jogo. O líder do ranking terminou o confronto com sete aces e aproveitamento de 74% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Nas quartas de final, o tenista de Belgrado vai enfrentar o vencedor do duelo entre o russo Andrey Rublev e o georgiano Nikoloz Basilashvili, cabeça de chave número cinco do torneio, de nível ATP 250. Os dois vão se enfrentar ainda nesta quarta. E o próprio Djokovic voltará à quadra neste dia para jogar duplas ao lado do irmão Marko Djokovic.

Se confirmar o favoritismo, Djokovic poderá cruzar na semifinal com o suíço Stan Wawrinka, que também venceu sua segunda partida no torneio nesta quarta. O ex-Top 5 do ranking superou o chileno Nicolas Jarry por 6/4 e 7/6 (7/3). Wawrinka, que tenta recuperar sua melhor forma física e técnico em 2019, vai encarar agora o espanhol Roberto Bautista Agut, sétimo pré-classificado, que eliminou o compatriota Guillermo Garcia-López, que veio do qualifying, por 6/1 e 6/4.

A rodada já definiu outro confronto das quartas de final, entre o sérvio Dusan Lajovic e o italiano Marco Cecchinato. Lajovic despachou o lituano Ricardas Berankis por 7/6 (7/4), 0/6 e 7/5. E Cecchinato, quarto cabeça de chave, avançou a partir da desistência do argentino Guido Pella, que sequer entrou em quadra.