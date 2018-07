Djokovic mantém calendário e jogará Copa Hopman

BELGRADO - Número 1 do mundo, Novak Djokovic divulgou nesta terça-feira o seu calendário para o primeiro semestre da temporada 2013. E o tenista sérvio vai tentar manter a liderança no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) disputando os mesmos torneios que jogou em 2012.

Djokovic, que está de férias depois de participar de um jogo-exibição contra Gustavo Kuerten, no Rio, no sábado, ficará duas semanas sem treinar e inicia a nova temporada jogando um torneio amistoso em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 27 e 29 de dezembro.

A única novidade no calendário do melhor do mundo para 2013 é a participação, ao lado de Ana Ivanovic, na Copa Hopman, torneio misto entre nações jogado como preparação ao Aberto da Austrália.

Na sexta, o segundo do ranking mundial, Roger Federer, também havia divulgado seu calendário para 2013. E o suíço decidiu abrir mão de disputar o Masters 1.000 de Miami e também o Torneio da Basileia, na sua cidade natal. O veterano de 31 anos, por ter esta idade, não é obrigado a jogar todos os Masters 1.000 e vai aproveitar essa possibilidade. Ele não defende muitos pontos em Miami, uma vez que foi eliminado na segunda rodada este ano.

Confira a programação de Djokovic para o primeiro semestre:

Exibição em Abu Dabi (dezembro)

Copa Hopman

Aberto da Austrália

Copa Davis (contra Bélgica)

Torneio de Dubai

Masters 1.000 de Indian Wells

Masters 1.000 de Miami

Confira o calendário de Federer em 2013:

Aberto da Austrália

Torneio de Roterdã

Torneio de Dubai

Masters 1.000 de Indian Wells

Masters 1.000 de Madri

Masters 1.000 de Roma

Roland Garros

Torneio de Halle

Wimbledon

Masters 1.000 de Montreal

Masters 1.000 de Cincinnati

US Open

Masters 1.000 de Xangai

Masters 1.000 de Paris