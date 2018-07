Djokovic mantém folga na ponta do ranking e Feijão entra no Top 70

O sérvio Novak Djokovic segue folgado na liderança do ranking da ATP. Campeão do Masters 1000 de Indian Wells no último domingo, defendendo a conquista do ano passado, ele permaneceu com 13.205 pontos na atualização desta segunda-feira da lista e pode até ver a sua vantagem ser ampliada nos próximos dias, afinal, o suíço Roger Federer não vai participar do Masters 1000 de Miami.

Djokovic, que somou a 139ª semana como número 1 do mundo, permaneceu com 4 mil pontos de vantagem para Federer, o segundo colocado, que foi derrotado na decisão em Indian Wells pelo sérvio, assim como havia acontecido em 2014. Os finalistas são seguidos no ranking pelo espanhol Rafael Nadal, que caiu nas quartas de final, agora com 5.810 pontos.

O britânico Andy Murray ficou mais próximo de Nadal, ainda em quarto lugar, ao ser semifinalista em Indian Wells e chegar aos 5.695 pontos. O japonês Kei Nishikori, que caiu nas oitavas de final, é o quinto, à frente do canadense Milos Raonic, semifinalista em Indian Wells, do espanhol David Ferrer, eliminado na terceira rodada, do suíço Stan Wawrinka, que perdeu na segunda rodada, do checo Tomas Berdych, que foi eliminado nas quartas de final, e do croata Marin Cilic, que completa o Top 10 e caiu na segunda rodada em Indian Wells.

Mesmo sem atuar na última semana, o brasileiro João Souza, o Feijão, segue subindo no ranking e agora está na 70ª colocação, se aproveitando das quedas do finlandês Jarkko Nieminen e do sérvio Dusan Lajovic na lista.

Já Thomaz Bellucci também ascendeu na lista. O brasileiro caiu na estreia no Masters 1000 de Indian Wells e no Challenger de Irvine, ambos nos Estados Unidos, mas ascendeu quatro posições, se tornando o número 81 do mundo.