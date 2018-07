Djokovic mantém liderança folgada do ranking da ATP

Em 2010, na mesma fase da Copa Davis, Djokovic venceu dois jogos de simples contra a Croácia. Neste ano, porém, o sérvio não atuou em simples, alegando uma lesão no joelho e disputou apenas a partida de duplas, sendo derrotado pela parceria sueca. Mesmo assim, completou a sua segunda semana na liderança do ranking, assumida após a disputa de Wimbledon.

Nadal está na segunda colocação do ranking da ATP, com 11.270 pontos. O suíço Roger Federer segue em terceiro lugar, com 9.230. Apesar de ter jogado a Copa Davis, ele não aumentou a sua pontuação na lista, já que os zonais não contam pontos para o ranking. Federer é seguido pelo britânico Andy Murray, pelo sueco Robin Soderling, pelo espanhol David Ferrer e pelo francês Gael Monfils.

O checo Tomas Berdych assumiu o oitavo lugar no ranking da ATP, à frente do norte-americano Mardy Fish, que perdeu seus dois jogos de simples na Copa Davis contra a Espanha e defendia pontuação relativa ao título do Torneio de Newport de 2010. Andy Roddick, dos Estados Unidos, completa o Top 10 da lista.

Com duas vitórias na Copa Davis, o sérvio Viktor Troicki subiu duas posições e ocupa o 13º lugar. Já o norte-americano Jonh Isner, que foi campeão do Torneio de Newport, subiu 10 postos e está na 36ª colocação.

Os dois tenistas brasileiros do Top 100 no ranking da ATP não mudaram suas posições na lista. Thomaz Bellucci, que defendeu o País no zonal da Copa Davis contra o Uruguai, segue em 34º lugar e Ricardo Mello continua em 86º.

Ranking da ATP, 11/07:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.155 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 11.270

3.º Roger Federer (SUI), 9.230

4.º Andy Murray (GBR), 6.855

5.º Robin Soderling (SUE), 4.325

6.º David Ferrer (ESP), 4.150

7.º Gael Monfils (FRA), 2.755

8.º Tomas Berdych (RCH), 2.470

9.º Mardy Fish (EUA), 2.435

10.º Andy Roddick (EUA), 2.110

11.º Richard Gasquet (FRA), 2.105

12.º Jurgen Melzer (AUT), 2.085

13.º Viktor Troicki (SER), 1.970

14.º Nicolas Almagro (ESP), 1.955

15.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.945

16.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.935

17.º Mikhail Youzhny (RUS), 1.810

18.º Gilles Simon (FRA), 1.745

19.º Juan Martin del Potro (ARG), 1.625

20.º Florian Mayer (ALE), 1.555

34.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.225

86.º Ricardo Mello (BRA), 609

117.º João Souza (BRA), 477

134.º Rogério Dutra Silva (BRA), 419

169.º Júlio Silva (BRA), 312

186.º Marcos Daniel (BRA), 283