Djokovic massacra Federer e vai à final em Abu Dabi

ABU DABI - O sérvio Novak Djokovic deu uma demonstração de que pode dominar o tênis no próximo ano, assim como ocorreu em 2011. Nesta sexta-feira, o líder do ranking da ATP se classificou para a decisão do torneio de exibição de Abu Dabi, o World Tennis Championship, ao derrotar o suíço Roger Federer, número 3 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

A partida foi equilibrada até o quinto game da primeira parcial, quando Djokovic quebrou o saque de Federer. Em vantagem, o tenista sérvio venceu nove games consecutivos e triunfou com extrema facilidade, aproveitando o excesso de erros não-forçados cometidos pelo adversário.

Em 2011, Djokovic foi o principal tenista do mundo, assumiu a liderança do ranking da ATP, faturou três títulos dos torneios do Grand Slam e venceu 70 das 76 partidas que disputou. Na decisão do torneio de exibição de Abu Dabi, que serve como preparação para os primeiros torneios de 2012, o sérvio vai encarar o espanhol David Ferrer, número 5 do ranking da ATP, que derrotou Rafael Nadal, número 2 do mundo.