Djokovic massacra italiano no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Novak Djokovic não teve nenhum problema para confirmar o seu favoritismo na estreia do Aberto da Austrália. Cabeça de chave número 1 do Grand Slam, o sérvio massacrou o italiano Paolo Lorenzi por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/0 e 6/0, em jogo encerrado nesta terça-feira (no horário de Brasília), para avançar à segunda rodada em Melbourne.

Esse foi o primeiro jogo de Djokovic em 2012, depois de ele ter fechado a sua fantástica temporada passada - na qual ganhou dez troféus - com o título de um torneio de exibição em Abu Dabi, encerrado no dia 31 de dezembro.

E, com o triunfo tranquilo desta terça, o líder do ranking mundial irá encarar o colombiano Santiago Giraldo na próxima fase na Austrália. O tenista da Colômbia também se classificou com facilidade ao derrotar o italiano Matteo Viola com parciais de 6/4, 6/2 e 6/1.

Atual campeão do Aberto da Austrália e vencedor do torneio também em 2008, Djokovic busca o tricampeonato também para defender o grande número de pontos que conquistou na edição passada do Grand Slam. Na estreia desta terça, ele chegou a ter o serviço quebrado por Lorenzi no início do primeiro set, mas depois tomou conta do duelo ao não perder mais games no restante do confronto.

Outros dois favoritos que estrearam com vitórias nesta terça foram o britânico Andy Murray e o espanhol David Ferrer, respectivos quarto e quinto cabeças de chave. O primeiro deles superou o norte-americano Ryan Harrison por 3 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/3, 6/4 e 6/2, enquanto o segundo bateu o português Rui Machado por 3 a 0, com 6/1, 6/4 e 6/2.

Com isso, Murray enfrentará na segunda rodada o francês Edouard Roger-Vasselin, que contou com a desistência do belga Xavier Malisse após vencer o primeiro set por 7/6, com 8/6 no tie-break. Ferrer, por sua vez, irá medir forças com o norte-americano Ryan Sweeting, que na estreia derrotou o alemão Matthias Bachinger com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2.

Outro top 10 que assegurou lugar na segunda rodada nesta terça-feira foi o sérvio Janko Tipsarevic. Nono cabeça de chave, ele venceu o russo Dmitry Tursunov por 3 sets a 1, de virada, com 5/7, 7/6 (14/12), 6/3 e 6/4. Desta forma, o compatriota de Djokovic se credenciou para enfrentar na próxima fase o australiano James Duckworth, que estreou superando o estoniano Jurgen Zopp por 6/3, 6/4 e 6/4.

Outros tenistas de destaque a estrearem com vitórias nesta terça foram o norte-americano Andy Roddick e os franceses Gilles Simon e Richard Gasquet. Pré-classificado como 15.º maior favorito, o jogador dos Estados Unidos bateu o holandês Robin Haase com 6/3, 6/4 e 6/1. Já a dupla francesa sofreu mais para avançar. Simon, o 12.º cabeça de chave, precisou jogar cinco sets para despachar o tailandês Danai Udomchoke com 6/1, 3/6, 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2, enquanto Gasquet, 17.º pré-classificado, derrotou o italiano Andreas Seppi por 3 a 1 (6/3, 3/6, 6/3 e 6/1).