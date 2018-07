Djokovic me procurou quando perdeu nº 1, diz Becker

LONDRES - Boris Becker revelou nesta sexta-feira que foi convidado para ser o novo treinador de Novak Djokovic assim que o sérvio perdeu a liderança do ranking da ATP, em outubro. O ex-tenista, de 46 anos, tornou-se o novo técnico de Djokovic na quarta-feira, após semanas de conversas e negociações.

"Fui abordado por Novak e seu empresário enquanto ele estava jogando em Pequim. Fiquei surpreso. Não esperava por uma ligação. Fiquei muito honrado", declarou Becker, dono de seis títulos de Grand Slam e tenista mais jovem a se sagrar campeão de Wimbledon.

Foi justamente em Pequim que Djokovic perdeu a liderança do ranking para Rafael Nadal. Assim que perdeu a ponta, em razão dos resultados do espanhol, o sérvio foi buscar auxílio no experiente ex-tenista da Alemanha.

Becker, por sua vez, garantiu empenho total no novo trabalho. "Este não é o tipo de trabalho para meio período. Não seria certo para mim ou para ele. Você tem que estar totalmente dentro para vencer", declarou.