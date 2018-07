Djokovic, Murray e Wawrinka estreiam com vitória em Xangai; Melo ganha nas duplas

Novak Djokovic, líder do ranking mundial, segue demolidor. Campeão em Pequim no último domingo ao arrasar Rafael Nadal, o tenista sérvio abriu sua campanha em Xangai atropelando o eslovaco Martin Klizan com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h02min de partida.

Com o triunfo, Djokovic se credenciou para enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o austríaco Dominic Thiem e o espanhol Feliciano López.

Dominante contra o atual 44º colocado do ranking da ATP, o sérvio encaminhou de forma rápida a sua vitória ao aproveitar cinco de dez chances de quebrar o saque do eslovaco, que converteu o único break point cedido pelo seu adversário em toda a partida.

Essa foi a segunda vitória de Djokovic em dois jogos contra Klizan, que neste ano já havia sido batido pelo rival no Masters 1000 de Miami, onde o eslovaco deu bem mais trabalho e chegou a ganhar um set. Desta vez, porém, o sérvio abriu com autoridade a sua campanha em busca do seu nono título nesta temporada.

MURRAY - Outro que estreou com vitória tranquila em Xangai nesta quarta foi Andy Murray, atual vice-líder do ranking mundial e terceiro cabeça de chave da competição chinesa. O britânico superou o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e também avançou às oitavas de final.

E o escocês terá pela frente um outro tenista dos Estados Unidos na próxima fase do torneio. Trata-se de John Isner, 13º pré-classificado, que nesta quarta derrotou o belga David Goffin por 6/3 e 7/6 (7/5).

O suíço Stan Wawrinka, por sua vez, teve um pouco mais de trabalho para confirmar a sua condição de quarto cabeça de chave em sua estreia. Campeão do Torneio de Tóquio no último domingo, ele se garantiu nas oitavas de final ao bater o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3)e 6/3.

E, após encarar um tie-break já em sua primeira partida, o atual quarto tenista do ranking mundial medirá forças na próxima fase com o croata Marin Cilic, que na última terça arrasou o seu compatriota Borna Coric por 6/1 e 6/2.

Outros dois favoritos que estrearam com vitória nesta quarta foram Tomas Berdych e Kei Nishikori, respectivos quinto e sexto cabeças de chave. O checo sofreu, mas superou o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 1, com 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4. O japonês também penou para eliminar o australiano Nick Kyrgios, de virada, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4.

Assim, Berdych se credenciou para encarar nas oitavas de final o francês Gilles Simon, que em outro jogo do dia bateu o argentino Leonardo Mayer por 6/7 (0/7), 6/4 e 6/2. Já Nishikori pegará o sul-africano Kevin Anderson, que eliminou o italiano Fabio Fognini com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1).

FERRER CAI - O único tenista de destaque que não conseguiu confirmar favoritismo nesta quarta em Xangai foi David Ferrer. Sétimo cabeça de chave, o espanhol foi surpreendido pelo australiano Bernard Tomic, que ganhou por 6/4 e 6/2 e vai medir forças nas oitavas de final com o francês Richard Gasquet, que em outro confronto do dia passou pelo canadense Vasek Pospisil por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/4.

DUPLAS - Campeão em Tóquio no último domingo e em grande fase no circuito profissional, o brasileiro Marcelo Melo abriu de forma vitoriosa a sua campanha na chave de duplas de Xangai. Atuando mais uma vez ao lado do sul-africano Raven Klaasen, ele passou nesta quarta-feira pelo francês Jeremy Chardy e pelo também sul-africano Kevin Anderson por 6/2 e 6/3.

Por terem estreado já na segunda rodada, Melo e Klaasen, cabeças de chave número 6 da competição, já garantiram vaga nas quartas de final. E eles terão pela frente na próxima fase o polonês Marcin Matkowski e o sérvio Nenad Zimonjic, que superaram os australianos Nick Kyrgios e Bernard Tomic por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 6/4 e 10/8.