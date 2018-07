Djokovic passa fácil por compatriota na estreia do Torneio de Doha

O sérvio Novak Djokovic teve uma estreia fácil no Torneio de Doha, ATP 250 disputado em quadras rápidas no Catar. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo precisou de apenas 59 minutos para derrotar o compatriota Dusan Lajovic, 68º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Em um duelo inédito, Djokovic logo abriu 3/0, com uma quebra de saque no segundo game, que acabou sendo devolvido no quinto. Porém, Lajovic não conseguiu mais confirmar o seu serviço na primeira parcial - o perdeu no sexto e oitavo games -, perdendo por 6/2 para o número 1 do mundo.

O segundo set foi ainda mais tranquilo. Djokovic fez 5/0, com quebras de serviço no segundo e quarto games, completando oito seguidos vencidos por ele. Lajovic ainda confirmou o seu saque uma vez, antes do número 1 do mundo fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.

Classificado às oitavas de final, Djokovic agora terá pela frente no Torneio de Doha o ucraniano Sergiy Stakhovsky, número 57 do mundo, que venceu o catariano Jabor Mohamed Ali Mutawa, convidado da organização, por 2 sets a 0, por um duplo 6/1.

Número 7 do mundo, o checo Tomas Berdych avançou na sua estreia no Catar ao derrotar o usbeque Denis Istomin, 48º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 2 minutos. Firme no seu saque, Berdych fez nove aces, não teve o seu serviço ameaçado e venceu 95% dos pontos disputados no seu primeiro saque.

Nas oitavas de final, Berdych vai enfrentar o eslovaco Blaz Kavcic, número 99 do mundo, que derrotou o argentino Juan Monaco, 61º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Número 28 do mundo, o argentino Leonardo Mayer foi eliminado nesta terça-feira ao perder para o italiano Andreas Seppi, 45º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4). O georgiano Nikoloz Basilashvili será o próximo oponente do croata Ivo Karlovic após bater o russo Mikhail Youzhny (7/5 e 6/2).