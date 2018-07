Djokovic passa por italiano e vai às oitavas no US Open

O sérvio Novak Djokovic segue mostrando um tênis de alto nível, e garantiu vaga nas oitavas de final do US Open nesta sexta-feira. Em busca de seu décimo título de Grand Slam, o terceiro no ano, o cabeça de chave número 1 derrotou o italiano Andreas Seppi por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 7/5.

Depois de dois passeios nas duas primeiras rodadas, nas quais sequer teve o saque quebrado, Djokovic finalmente encontrou dificuldades nesta sexta. Mas nada que assustasse o líder do ranking mundial, que na reta final de cada set fez prevalecer sua maior qualidade para triunfar.

Seppi, que já bateu Roger Federer no Aberto da Austrália, começou atacando Djokovic e disposto a surpreender. Conseguiu uma quebra no terceiro game, mas logo na sequência viu o rival devolver. Foi o suficiente para animar o sérvio, que aproveitaria mais um break point no oitavo game para fechar.

O segundo set foi o mais equilibrado, sem quebras até o 11.º game, quando Djokovic venceu o game e sacou para fechar. Na terceira parcial, o sérvio teve a chance de triunfar no décimo game, vacilou, mas apenas adiou o triunfo, que seria confirmado logo na sequência.

Agora, Djokovic espera para conhecer seu adversário na próxima fase. Ele sairá do confronto entre o belga David Goffin, cabeça de chave número 14, e o espanhol Roberto Bautista Agut, 23.º favorito da competição.

Quem também triunfou nesta sexta foi o atual campeão do US Open, o croata Marin Cilic. Com muita dificuldade, o cabeça de chave número 9 eliminou o casaque Mikhail Kukushkin por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/1), 6/3, 6/7 (3/7) e 6/1. Agora, duela com quem avançar da partida entre o francês Jeremy Chardy e o espanhol David Ferrer.

Um confronto de oitavas de final já foi definido nesta sexta. O francês Jo-Wilfried Tsonga, 19.º cabeça de chave, passou pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky em três sets (6/3, 7/5 e 6/2) e pegará seu compatriota Benoit Paire, que eliminou o espanhol Tommy Robredo também em sets diretos, parciais de 7/6 (7/3), 6/1 e 6/1.