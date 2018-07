Djokovic passa por Tsonga e pega Rafael Nadal nas semis em Indian Wells

O sérvio Novak Djokovic não teve vida fácil nesta sexta-feira, mas conseguiu se classificar às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O número 1 do mundo avançou ao superar o francês Jo-Wilfried Tsonga, nono colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/2), em 2 horas e 6 minutos.

Djokovic concluiu a partida com três aces, um a menos do que Tsonga, 22 erros não-forçados, 27 a menos do que o seu adversário, e 18 winners, quatro a menos do que o francês. Esse foi o 22º encontro eles, agora com 16 vitórias e seis derrotas do sérvio.

No primeiro set da partida, Djokovic abriu 3/1 após conseguir uma quebra de saque no terceiro game, mas perdeu o seu serviço no décimo game, quando tentava fechar a parcial. A definição do segundo set ficou, então, para o tie-break, vencido pelo número 1 do mundo.

No segundo set, foi Tsonga quem largou na frente, com uma quebra de saque no terceiro game. Só que o francês perdeu o seu serviço na sequência. Novamente o set seguiu para o tie-break. E, de novo, Djokovic triunfou, se garantindo nas semifinais em Indian Wells.

Atual campeão do Masters 1000 californiano, Djokovic agora terá pela frente o espanhol Rafael Nadal, a quem derrotou neste ano na decisão do Torneio de Doha. E o número 1 do mundo lidera o confronto direto por 24 a 23.