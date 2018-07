Djokovic passa sem sustos por belga e avança em Paris

O sérvio Novak Djokovic exerceu sua superioridade nesta quinta-feira e venceu pela segunda rodada de Roland Garros. Em Paris, o líder do ranking da ATP passou sem grandes sustos pelo belga Steve Darcis, número 161 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/4.

Darcis até endureceu a partida para Djokovic, principalmente no primeiro set, mas a cada parcial o sérvio crescia nos momentos decisivos e arrancava para a vitória. Com o resultado, conseguiu o terceiro triunfo nos três confrontos disputados entre eles.

Djokovic também segue sem perder um set em Roland Garros, depois de estrear com vitória tranquila sobre o taiwanês Yen-Hsun Lu. Na próxima rodada, ele terá pela frente o britânico Aljaz Bedene, 66.º colocado no ranking da ATP, que passou em cinco sets pelo espanhol Pablo Carreño-Busta nesta quinta: 7/6 (7/4), 6/3, 4/6, 5/7 e 6/2.

Se o placar mostra uma vitória tranquila de Djokovic, é porque ele soube superar as próprias falhas para levar a melhor. Foram 42 erros não forçados para o sérvio, contra 25 de Darcis. O dia pouco inspirado de o número 1 do mundo fez a partida se alongar um pouco, mas não chegou a ameaçar sua classificação.

No primeiro set, Djokovic abriu 3 a 0, chegou a permitir o empate de Darcis, mas reassumiu o controle no momento de decisão para fechar. Situação semelhante à da segunda parcial, quando ele fez 3 a 0 novamente e depois administrou para fechar. Na terceira, o sérvio repetiu a receita, voltou a ter dificuldade no fim, mas confirmou o triunfo.

OUTROS RESULTADOS

Em outras partidas já encerradas desta quinta-feira, destaque para o espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 14, que passou pelo francês Paul-Henri Mathieu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1.

Agora, o espanhol terá pela frente o croata Borna Coric, número 47 do mundo, que surpreendeu nesta quinta o australiano Bernard Tomic. O cabeça de chave número 20 não resistiu ao adversário e caiu por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2, 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6).