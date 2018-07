Djokovic pede desculpas e diz que não quis criar 'luta entre gêneros'

Envolvido na polêmica iniciada pelo então diretor do Masters 1000 de Indian Wells, o sérvio Novak Djokovic veio a público para esclarecer seus comentários sobre premiação. No domingo, após se sagrar campeão do torneio norte-americano, o número 1 do mundo afirmou que os homens mereciam receber maior prêmio no circuito.

"Acho que o tênis masculino, o circuito da ATP, deveria lugar por mais, porque os números mostram que temos muito mais espectadores nas partidas masculinas. Acredito que esta é uma das razões para que recebamos uma premiação maior", afirmara o líder do ranking.

Com o comentário, Djokovic acabou esquentando a polêmica criada pelo então diretor do torneio de Indian Wells, Raymond Moore. Mais cedo, ele afirmava que as jogadoras eram favorecidas pelo sucesso de ídolos como Rafael Nadal e Roger Federer. "Se fosse uma jogadora, me ajoelharia todas as noites e agradeceria a Deus pelo nascimento de Roger Federer e Rafa Nadal, porque eles carregam este esporte", declara.

As declarações repercutiram mal entre jogadores tanto do circuito feminino quanto do masculino. Até os principais dirigentes da ATP e da WTA repudiaram as palavras de Moore, que acabou pedindo demissão na terça, diante da pressão. Serena Williams, uma das maiores atletas da história do tênis feminino, criticou o dirigente e também os comentários de Djokovic.

Diante desta repercussão, o número 1 do mundo pediu desculpas. O sérvio afirmou que nunca teve a intenção de criar uma "luta" entre homens e mulheres por melhor premiação. "Nós todos temos que lutar por aquilo que merecemos. Isso nunca foi dito para ser feita em uma luta entre os sexos e diferenças de premiação, mas na forma como todos os jogadores sejam recompensados por seu jogo e esforço", declarou.

Djokovic atribuiu à empolgação pelo título as declarações polêmicas, feitas no domingo, após se sagrar campeão em Indian Wells. "Como todos deve ter visto, me pediram para comentar sobre uma controvérsia que não foi criada por mim. Com a euforia e adrenalina após a vitória no domingo, fiz alguns comentários que não são a melhor articulação do meu ponto de vista, e eu gostaria de esclarecê-las".

"O tênis é um esporte que eu amo e que me deu a oportunidade de ajudar os outros que ainda têm um longo caminho a percorrer para alcançar os seus sonhos. Esta foi a minha visão o tempo todo e eu peço desculpas a qualquer pessoa que tenha entendido de forma equivocada", comentou.