Djokovic perde de Llodra e dá adeus ao bi em Paris

Atual 34.º colocado do ranking mundial, Llodra jogará por uma vaga na semifinal contra o vencedor do confronto entre o checo Tomas Berdych e o russo Nikolay Davydenko, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na última quarta-feira.

Nesta quinta, Llodra enfrentou Djokovic pela segunda vez no circuito profissional, depois de ter sido derrotado com facilidade no duelo anterior entre os dois tenistas. Na ocasião, em 2007, o sérvio aplicou 6/4 e 6/1 sobre o francês no Masters Series de Miami.

Apoiado pela torcida local, Llodra conseguiu levar o primeiro set da partida contra Djokovic ao tie-break sem sofrer nenhuma quebra de saque. No desempate, impediu o rival de liquidar a parcial por duas vezes para depois fechar em 10/8 e abrir 1 a 0 no jogo. Já no segundo set, após conseguir duas quebras de serviço, Llodra fechou o jogo ao sacar para fazer 6/2.

A derrota de Djokovic poderá custar a ele a perda da terceira posição do ranking mundial para Andy Murray, que nesta quinta encara o croata Marin Cilic por uma vaga nas oitavas de final. Caso avance à decisão em Paris, o britânico irá ultrapassar o tenista da Sérvia na ATP.

BELLUCCI EM QUEDA - Outro prejudicado no ranking com a inesperada derrota de Djokovic é o brasileiro Thomaz Bellucci, atual 30.º do ranking mundial, que perderá o seu posto no top 30 no início da próxima semana, pois Llodra já somou pontos suficientes para ultrapassá-lo.

SODERLING AVANÇA - Se Djokovic caiu diante de um azarão, o sueco Robin Soderling, quarto cabeça de chave, confirmou o seu favoritismo nesta quinta. Ele superou o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, e avançou às quartas de final em Paris.

Com o resultado, Soderling terá pela frente nesta sexta o norte-americano Andy Roddick, que bateu o letão Ernest Gulbis por 2 sets a 0 nas oitavas de final.

Em outro jogo já encerrado nesta quinta em Paris, o austríaco Jurgen Melzer venceu o espanhol David Ferrer por 2 sets 1, com parciais de 7/6 (8/6), 2/6 e 6/3, e agora espera pela definição do ganhador do duelo entre o suíço Roger Federer, cabeça de chave número 1, e o checo Radek Stepanek, também programado para esta quinta.