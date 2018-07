Djokovic perde de virada e se complica no ATP Finals

Com a derrota, Djokovic fechou a primeira fase da competição com apenas uma vitória em três jogos, mas mesmo assim ainda segue com chances de ir à semifinal. Para isso, terá de torcer por uma vitória de Ferrer sobre o checo Tomas Berdych, ainda nesta sexta, no fechamento da terceira rodada do Grupo A do ATP Finals. Caso Berdych vença, o sérvio estará automaticamente eliminado.

Substituto do lesionado Andy Murray a partir da segunda rodada do torneio na capital inglesa, Tipsarevic nunca havia vencido Djokovic, que ganhou os quatro confrontos anteriores entre os dois, sendo dois deles apenas neste ano, no Torneio de Belgrado e no US Open.

E Tipsarevic, atual nono colocado do ranking mundial, fechou a sua participação no ATP Finals em grande estilo depois de ter deixado escapar por pouco uma vitória diante de Berdych, na última quarta, quando chegou a desperdiçar um match point no jogo que terminou com vitória por 2 sets a 1 para o checo.

No duelo desta sexta, Djokovic parecia que iria confirmar o seu favoritismo de forma tranquila ao abrir boa vantagem sobre o seu compatriota no primeiro set, no qual aproveitou uma das três chances de quebrar o saque do rival para encaminhar o placar de 6 a 3.

A partir do segundo set, porém, o quadro começou a mudar. Com duas quebras de saque, contra uma obtida por Djokovic, Tipsarevic devolveu o placar de 6 a 3. E, motivado após empatar o confronto, o tenista número 9 do mundo converteu dois de quatro break points na parcial derradeira para repetir o placar de 6 a 3 e liquidar o duelo.

O Grupo B do ATP Finals foi definido na última quinta-feira, quando o suíço Roger Federer fechou invicto a primeira fase com três vitórias em três jogos ao bater o norte-americano Mardy Fish por 2 sets a 1. Já o francês Jo-Wilfried Tsonga derrotou Rafael Nadal, também por 2 a 1, eliminou o espanhol e avançou à semifinal como segundo colocado da chave.